Платини объявил имя хозяина Евро-2016

Франция примет ЕВРО-2016 - первый чемпионат Европы, в финальной стадии которого сыграют 24 сборные.

Данное решение было обнародовано в комплексе Espace Hippomène в Женеве президентом УЕФА Мишелем Платини.

В заявку Франции были включены 12 стадионов. При этом французы планируют отстроить четыре новые арены, а семи стадионам требуется капитальная реконструкция. Матчи ЧЕ-2016 пройдут в 11 городах: Бордо, Лансе, Лилле, Лионе, Марселе, Нанси, Ницце, Париже ("Стад-де-Франс" и "Парк-де-Пренс"), Сент-Этьене, Страсбуре и Тулузе.

В 1938 и 1998 годах Франция принимала чемпионаты мира, причем в последнем случае "трехцветные" завоевали золотые медали. В 1984 году французы приняли чемпионат Европы и тоже победили. В 2000 году сборная Франция выиграла свой второй чемпионат Европы, который проходил в Бельгии и Нидерландах. Четыре года назад французы дошли до финала чемпионата мира, в финале потерпев поражение от итальянцев.

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