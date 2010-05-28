Матч Украина - Румыния покажет ICTV
10:55, 28 мая 2010Спорт
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Сегодня - тренировка
В субботу, 29 мая в 20:30 телеканал "ICTV" покажет товарищеский матч национальных сборных Украины и Румынии. Официальный партнер Федерации футбола Украины компания "UFI" и руководство телеканала договорились о трансляции игры, которая пройдет во Львове.
В пятницу "желто-синие" проведут тренировку на стадионе "Украина".
Напомним, 25 мая сборная Украины обыграла команду Литвы в товарищеском матче, прошедшем на стадионе "Металлист" в Харькове. Счет поединка - 4:0.
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