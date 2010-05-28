Сегодня УЕФА назовет хозяина Евро-2016

В пятницу 28 мая на встрече Исполнительного комитета УЕФА в Женеве будет определен хозяин финальной стадии ЕВРО-2016.

Имя хозяина чемпионата Европы 2016 года будет объявлено в 13:00 по европейскому времени в женевском центре Espace Hippomène.

Начнется же день с финальных презентаций трех кандидатов. Заявки турок, итальянцев и французов будут оцениваться членами Исполнительного комитета. Порядок выступления кандидатов был определен жребием заранее.

В соответствии с регламентом чемпионата Европы-2016, президент УЕФА Мишель Платини (Франция), первый вице-президент организации Шенес Эрзик (Турция) и член Исполнительного комитета Джанкарло Абете (Италия) не имеют права принимать участие в оценке заявок и голосовании.

Согласно уставу УЕФА, возглавлять заседание будет второй вице-президент футбольного союза Джеффри Томпсон (Англия). Его голос вместе с голосами еще 12 членов исполкома и определит хозяина ЕВРО-2016.

Официальный сайт УЕФА