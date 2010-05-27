Кличко получит немецкий Крест «За заслуги»

Наград в жизни Виталия Кличко уже более чем достаточно. Однако эта будет особенно почетной: украинский боксер и политик получит немецкий Крест «За заслуги». Это наивысшая государственная награда Германии.

Церемония вручения ордена состоится третьего июня в немецком посольстве в Киеве. «Приглашены около трехсот гостей», - сообщил информационному агентству SID менеджер Кличка Бернд Бенте. Как сообщается, посол Германии Ханс-Юрген Гаймзёт вручит Виталию орден с обоснованием «за значительные заслуги в развитии украинско-немецких отношений». Немецкое издание „Bunte“ цитирует официальное обоснование, где упоминается «помощь обездоленным детям и подросткам», а Виталия Кличко называют «образцом для молодежи».

Торжествам в Киеве будет предшествовать серьезное спортивное испытание: в субботу Виталий Кличко выйдет на ринг в Гельзенкирхене, где будет защищать чемпионский титул по версии WBC. В этом поединке украинцу будет противостоять чемпион Европы поляк Альберт Сосновски

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