Итоги футбольного уик-энда в Европе

В Испании после 25-го тура сменился лидер. «Севилья» - «Барселона» - 2:1, «Валенсия» - «Сельта» - 1:0, «Реал» - «Хетафе» - 1:1. «Севилья» - 50 очков, «Барселона» - 49, «Валенсия» - 46, «Реал» - 42.

В Италии отрыв лидера после 26-го тура вырос до 16-ти очков. «Ливорно» - «Интер» - 1:2, «Асколи» - «Рома» - 1:1, «Мессина» - «Палермо» - 2:0, «Лацио» - «Сампдория» - 1:0. «Интер» - 70, «Рома» - 54, «Палермо» - 45 (27 игр), «Лацио» - 43.

Во Франции из четырех ведущих команд в 27-м туре выиграли три. «Сент-Этьен» - «Лион» - 1:3, «Марсель» - «Ланс» - 0:1, «Лилль» - «Труа» - 4:0, «Валансьен» - «Тулуза» - 0:0. «Лион» - 61, «Ланс» - 48, «Лилль», «Тулуза» - по 42.

В Германии после 24-го тура положение в верхней части таблицы уплотнилось, так как из четырех лидеров два проиграли. «Шальке-04» - «Гамбург» - 0:2, «Вердер» - «Бохум» - 3:0, «Байер» - «Штутгарт» - 3:1, «Герта» - «Бавария» - 2:3. «Шальке-04» - 49, «Вердер» - 46, «Штутгарт» - 45, «Бавария» - 43.

В Англии два главных претендента на титул продолжают побеждать, а «Арсенал» приближается к третьему месту. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1, «Портсмут» - «Челси» - 0:2, «Арсенал» - «Рединг» - 2:1. «Манчестер Юнайтед» - 72 (29 игр), «Челси» - 63 (28), «Ливерпуль» - 53 (29), «Арсенал» - 52 (27).

Радио "Свобода"