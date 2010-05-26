Украина поднялась на две строки в рейтинге ФИФА

12:55, 26 мая 2010
Спорт
2015

После победы над сборной Литвы

Сборная Украины после победы над национальной командой Литвы поднялась на две строки в рейтинге ФИФА, сообщает сайт "Чемпион".

Рейтинг ФИФА по состоянию на 26 мая

1 (1) Бразилия - 1611

2 (2) Испания - 1565

3 (3) Португалия - 1249

4 (4) Нидерланды - 1231

5 (5) Италия - 1184

6 (6) Германия - 1082

7 (7) Аргентина - 1076

8 (8) Англия - 1068

9 (10) Франция - 1044

10 (9) Хорватия - 1041

11 (11) Россия - 1015

...

22 (22) Норвегия - 882

23 (25) Украина - 875

28 (28) Румыния - 853

49 (48) Литва – 608

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