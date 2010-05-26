Украина поднялась на две строки в рейтинге ФИФА

После победы над сборной Литвы

Сборная Украины после победы над национальной командой Литвы поднялась на две строки в рейтинге ФИФА, сообщает сайт "Чемпион". Рейтинг ФИФА по состоянию на 26 мая 1 (1) Бразилия - 1611 2 (2) Испания - 1565 3 (3) Португалия - 1249 4 (4) Нидерланды - 1231 5 (5) Италия - 1184 6 (6) Германия - 1082 7 (7) Аргентина - 1076 8 (8) Англия - 1068 9 (10) Франция - 1044 10 (9) Хорватия - 1041 11 (11) Россия - 1015 ... 22 (22) Норвегия - 882 23 (25) Украина - 875 28 (28) Румыния - 853 49 (48) Литва – 608

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