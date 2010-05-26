Украина поднялась на две строки в рейтинге ФИФА
12:55, 26 мая 2010Спорт
2015
После победы над сборной Литвы
Сборная Украины после победы над национальной командой Литвы поднялась на две строки в рейтинге ФИФА, сообщает сайт "Чемпион".
Рейтинг ФИФА по состоянию на 26 мая
1 (1) Бразилия - 1611
2 (2) Испания - 1565
3 (3) Португалия - 1249
4 (4) Нидерланды - 1231
5 (5) Италия - 1184
6 (6) Германия - 1082
7 (7) Аргентина - 1076
8 (8) Англия - 1068
9 (10) Франция - 1044
10 (9) Хорватия - 1041
11 (11) Россия - 1015
...
22 (22) Норвегия - 882
23 (25) Украина - 875
28 (28) Румыния - 853
49 (48) Литва – 608
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