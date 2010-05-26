Маркевич: дайте немножко отдохнуть от Металлиста

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич поблагодарил футболистов за то, что "не подвели тренерский штаб".

Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции после победы сборной Украины над литовцами 4:0.

"Действительно, мы волновались. И тем более футболисты волновались, как покажут себя при таком количестве зрителей. Первый тайм получился несколько нервным, но хорошо то, что игроки прислушиваются к тому, что от них хотят. Конечно, целостной игры пока нет. Нужно наигрывать комбинации… они у нас изредка получаются, но нужно над этим работать. И, конечно, я благодарен игрокам за то, что не подвели тренерский состав. Они сегодня вышли в очень хорошем тонусе", - сказал Маркевич.

Говоря о центре обороны, Маркевич отметил: "Я думаю, что связка Михалик – Чигринский в центре обороны на этот момент является лучшей. Все понимали, что у Димы Чигринского сейчас мало игровой практики, и мы дали ему поиграть. При таком уровне игры место в основе Чигринскому гарантировано".

На вопрос журналиста, взял бы он кого-то из игроков сборной Литвы в "Металлист", Мирон Маркевич ответил: "Я сейчас полностью переключился на сборную. Дайте немножко отдохнуть от "Металлиста". Там есть, кому этим заниматься".