Дон Кинг подписал контракт о сотрудничестве со львовским боксером

25 мая во Львове американский боксерский промоутер Дон КИНГ подписал контракт с местным боксером-профессионалом, интерконтинентальным чемпионом по версиям WBA, WBO Андреем КОТЕЛЬНИКОМ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Контракт между промоутерской компанией «АК1» (Львов) и Don King Productions (США) рассчитан на три года.

По данным пресс-службы, в рамках визита во Львов Д.КИНГ также посетил городской совет и встретился с городским головой Львова Андреем САДОВЫМ.

Как отметил известный промоутер во время встречи в горсовете, «когда я разговаривал с Андреем КОТЕЛЬНИКОМ, он мне предложил познакомимся с его городским головой... И сегодня, на встрече с мэром, я сидел между двумя Андреями. Городской голова Львова - настоящий проверенный гражданин своего народа, который заботится о тех, кого представляет”.

Д.КИНГ пообещал, что “теперь каждый раз, когда я буду во Львове, я не буду говорить, что город может сделать для меня, а наоборот - что я могу сделать для Львова».

Городской голова Львова А.САДОВЫЙ подарил Д.КИНГУ в память о городе юбилейную монету, выпущенную к 750-летию Львова.