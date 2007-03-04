Завершился 29-тур Английской премьер лиги

Завершились сегодняшние матчи Английской премьер-лиги

Блекберн выиграл у Болтона на его поле 2:1, а Тоттенхэм у Вест Хэма - также на поле соперника - 4:3.

Напомним, что вчера Арсенал выиграл у Ридинга 2:1, Фулхэм и Астон Вилла разошлись мирно - 1:1, Ливерпуль на своём поле уступил лидеру МЮ - 0:1, поэтому победа Челси в Портсмуте 2:0 (голы Дрогба и Калу) не сократила разрыв в таблице. Мэн Сити - Виган - 0:1, Ньюкасл - Миддлсбро - 0:0, Шеффилд - Эвертон - 1:1, Уотфорд - Чарльтон - 2:2.

Теперь у Манчестера 72 очка, у Челси - 63 (игра в запасе), Ливерпуля - 53, Арсенала - 52 (две игры в запасе), Болтона - 47, Эвертона и Ридинга - по 43, Тоттенхэма - 42, Портсмута - 41, Блекберна - 40, Ньюкасла - 37, Миддлсбро - 36 Фулхэма и Астон Виллы - по 33, Вигана - 32, Мэн Сити - 30, Чарльтона - 24, Уотфорда и Вест Хэма - по 20.