Где "Шахтер" и "Таврия" разыграют Суперкубок Украины по футболу

Матч за Суперкубок Украины между нынешними чемпионом Украины по футболу донецким “Шахтером” и обладателем Кубка Украины симферопольской “Таврией” состоится в Запорожье.

Такое решение приняла дирекция украинской футбольной Премьер-лиги, сообщает пресс-служба УПЛ.

По сообщению, среди нескольких городов-претендентов предпочтение было отдано именно Запорожью, в первую очередь из-за активной позиции мэра города Евгения КАРТАШОВА.

“Мэр города вышел с конкретным предложением. Запорожье это настоящий футбольный город, который славится не только своей командой, но и искренними и преданными болельщиками», - прокомментировал решение о месте проведения «Интер Суперкубка Украины» президент УПЛ Виталий ДАНИЛОВ. Убежденный, что 4 июля в Запорожье состоится самое масштабное за всю историю турнира футбольное действо”.

“Единственное, что нас беспокоит, это вместимость стадиона запорожского «Металлурга», - сказал он. - Из-за этого Премьер-лига разрабатывает проект фан-зоны, чтобы дополнительные тысячи болельщиков смогли приобщиться к празднику «Интер Суперкубок Украины», который будет символизировать начало нового футбольного сезона”.