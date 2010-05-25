На 52-м году жизни умер легендарный баскетболист Александр Белостенный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Выдающийся центровой киевского “Строителя” умер в Германии, где он провел последние годы жизни. Причина смерти - рак легких.

А.Белостенный - заслуженный мастер спорта СССР. Он был капитаном советской сборной, чемпионом страны в составе киевского "Строителя", трехкратным обладателем золотых медалей первенств мира и Европы, олимпийским чемпионом 1988 года, бронзовым призером Олимпиады-1980.