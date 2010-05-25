Берлускони решил продать 25-30% «Милана»

Владелец итальянского "Милана", премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ решил продать 25-30 процентов акций футбольного клуба "Газпрому", сообщает Лента.ру со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Сумма сделки может составить от 150 до 180 миллионов евро.

Как отмечает издание, С.БЕРЛУСКОНИ решил продать акции для того, чтобы улучшить конкурентоспособность клуба, который не может победить в Серии А или Лиге Чемпионов в течение последних четырех лет. Полученные средства планируется использовать на покупку новых игроков.

Таким образом, примерно определена и цена клуба, которая с учетом сделки с "Газпромом" может составить около 600 миллионов евро.

Между тем, сам "Газпром" сообщения о приобретении пакета акций "Милана" опроверг, сообщает РИА «Новости». Информацию о сделке не подтвердили и в компании Fininvest, являющейся непосредственным акционером "Милана".

Сейчас "Газпром" уже является титульным спонсором немецкого "Шальке-04" из Гельзенкирхена. В России компании принадлежит 95 процентов акций санкт-петербургского "Зенита".