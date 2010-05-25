Кличко пообещал нокаутировать Хэя за четыре раунда

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко заявил, что в случае, если он встретится на ринге с англичанином Дэвидом Хэем, этот бой продлится не больше четырех раундов. Кличко пообещал нокаутировать Хэя во втором, третьем или, в крайнем случае, в четвертом раунде. Об этом сообщает интернет-издание Boxingscene.

Виталий Кличко носит звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Хэю принадлежит чемпионский титул WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Еще два титула - IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) - принадлежат младшему брату Виталия Владимиру Кличко.

Владимир Кличко в апреле 2010 года официально бросил вызов Хэю. В мае Кличко-младший предложил англичанину встретиться на ринге в сентябре или октябре 2010 года. Пока неясно, чем закончатся переговоры Кличко с Хэем, однако скорее всего свой следующий бой Владимир Кличко проведет с россиянином Александром Поветкиным, который является обязательным претендентом на титул IBF.

Кличко-младший ранее говорил, что он намерен избивать Хэя на протяжении двенадцати раундов, а в конце поединка отправить его в нокаут. Виталий Кличко подчеркнул, что, в отличие от брата, он не планирует затягивать бой с Хэем.

Виталий Кличко 29 мая 2010 года будет защищать свой титул в поединке с польским боксером Альбертом Сосновским. Этот бой состоится в немецком Гельзенкирхене на арене футбольного клуба "Шальке".

Лента.ру