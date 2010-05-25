Дебют Маркевича покажет Первый национальный

Во вторник, 25 мая, национальная сборная Украины начинает подготовку к финальному турниру Евро-2012 товарищеским матчем с командой Литвы, который состоится на харьковском стадионе «Металлист».

Прямую трансляцию этого поединка, кстати, первого под руководством нового тренерского штаба сине-желтых, смотрите на Первом Национальном. Ее начало - в 19.00.

Пресс-служба ФФУ