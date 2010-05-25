Шахтер сыграет со Спартаком

Дефицит официальных матчей между украинскими и российскими клубами, всегда вызывающими повышенный интерес, "Шахтер" и "Спартак" попробуют хотя бы отчасти компенсировать товарищеской встречей в австрийском курортном местечке Гоинг, где команда Мирчи Луческу проведет свой первый межсезонный сбор. Как сообщает Спорт-Экспресс, игра чемпионов Украины с подопечными Валерия Карпина запланирована на 19 июня.

"Шахтер" остался верен своей прошлогодней географии летней подготовки. В Австрии, где "горняки" будут находиться всю вторую декаду июня кроме матча со "Спартаком" они рассчитывают провести еще два спарринга. Более насыщенным в игровом плане окажется для оранжево-черных завершающий отрезок разбега в сезон: сбор с 23 июня по 2 июля в швейцарском Ивердоне. Из пяти запланированных здесь спаррингов уже согласованы встречи со швейцарскими клубами "Ксамакс", "Базель", "Янг Бойз", а также с греческим "Олимпиакосом".