Матч сборных Украины и Литвы не покажет ни один телеканал?

Стартовый товарищеский матч сборной Украины по футболу в подготовке к Евро-2012 под руководством Мирона Маркевича возможно не будут транслировать по телевидению.

Как стало известно интернет-изданию "Чемпион", "УФИ" (Украина футбол Интернешнл, коммерческий партнер ФФУ) начала переговоры о продаже прав на телетрансляцию каналу ICTV, но обе стороны не сошлись в цене.

В настоящее время УФИ начала переговоры о трансляции игры с Первым национальным.

Матч Украина - Литва состоится 25 мая в Харькове на стадионе "Металлист".