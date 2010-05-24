Матч сборных Украины и Литвы не покажет ни один телеканал?
20:18, 24 мая 2010Спорт
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УФИ не договорилась с ICTV
Стартовый товарищеский матч сборной Украины по футболу в подготовке к Евро-2012 под руководством Мирона Маркевича возможно не будут транслировать по телевидению.
Как стало известно интернет-изданию "Чемпион", "УФИ" (Украина футбол Интернешнл, коммерческий партнер ФФУ) начала переговоры о продаже прав на телетрансляцию каналу ICTV, но обе стороны не сошлись в цене.
В настоящее время УФИ начала переговоры о трансляции игры с Первым национальным.
Матч Украина - Литва состоится 25 мая в Харькове на стадионе "Металлист".
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