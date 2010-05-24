Чехи отняли у россиян золото ЧМ по хоккею

В воскресенье вечером в немецком Кельне за «золото» мирового первенства сражались сборные России и Чехии.

Еще на групповом этапе все специалисты отдавали трофей русским, ведь это была единственная из элитных команд, которая привезла всех лидеров. По ходу чемпионата Овечкин и компания громили соперников, в том числе и Канаду в 1/4 финала - 5:2.

И даже минимальная победа в полуфинале над хозяевами турнира (2:1), не вызывала сомнений в итоговом успехе. Но чехи сделали то, чего от них никто не ожидал – открыв счет в первой же атаке, они грамотно и очень дисциплинировано сыграли в обороне, не позволив России сравнять счет. Лишь на последней минуте матча Дацюк смог распечатать ворота Томаша Вокоуна, но к тому времени чехи вели уже 2:0 и шайба россиян стала лишь голом престижа.

Главными героями битвы с Россией названы легендарный форвард Яромир Ягр и вратарь Томаш Вокоун. Но они - часть команды, в которую также вошли игроки киевского «Будивельника» - защитник Петр Грегорек, нападающий Петр Вампола -, а так же ассистент главного тренера Йозеф Яндач, который со следующего сезона возглавит киевский клуб.

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