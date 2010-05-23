Моуринью подпишет четырехлетний контракт с «Реалом»?

Наставник миланского "Интера" Жозе Моуринью в ближайшее время заключит соглашение с мадридским футбольным клубом "Реал" сроком на 4 года, по которому ежегодно будет получать по 10 миллионов евро, сообщает АФП со ссылкой на испанские СМИ. AS утверждает, что португалец достиг договоренности с президентом мадридцев Флорентино Пересом в пятницу, за день до финала Лиги чемпионов, в котором "нерадзурри" взяли верх над мюнхенской "Баварией" (2:0).

Marca, вышедшая с заголовком "Реал" нанимает чемпиона", отметила, что имя нового тренера испанского гранда будет озвучено или во вторник, или в среду. Два издания сошлись в том, что контракт португальца с "Королевским клубом" будет рассчитан на 4 года, а зарплата специалиста составит 10 миллионов евро в год. Некоторые футболисты "Интера" могут проследовать в Мадрид вслед за специалистом. По сведениям изданий, это правый защитник Майкон и аргентинский нападающий Диего Милито, оформивший дубль в матче против "Баварии".

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