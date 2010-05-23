Моуринью: я понятия не имею, чего хочет "Реал"

Главный тренер "Интера" Жозе Моуринью после победы в Лиге чемпионов над мюнхенской "Баварией" заявил, что его пока нельзя назвать новым наставником мадридского "Реала".

Миланский клуб обыграл в субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде команду Луи ван Галя со счетом 2:0. Сразу после игры Моуринью в интервью итальянскому телевидению заявил, что, скорее всего, покинет "Интер".

Тем не менее, по словам тренера, он еще не обсуждал вопрос перехода в "Реал" с президентом испанского клуба Флорентино Пересом. "Я понятия не имею, чего хочет "Реал", - приводит его слова РИА "Новости". - Мне нужно все обсудить с руководством клуба, прежде чем меня можно будет назвать тренером "Реала". Пока я - тренер "Интера" и горжусь этим. И если я уйду, то только потому, что у "Реала" огромные амбиции - такие же, как у меня, такие же, какие были у "Интера".

Тренер признался, что после второй победы в Лиге чемпионов он хочет выиграть турнир в третий раз. "Я хотел бы стать единственным тренером, который побеждал в Лиге чемпионов с тремя разными клубами. Мне нравится испытывать себя, - заявил Моуринью. - Когда я начал работу с "Порту", он ничего не выигрывал на протяжении многих лет. Когда перешел в "Челси", он не побеждал в чемпионате Англии 50 лет. "Интер" 45 лет не выигрывал Лигу чемпионов. Такие испытания придают мне мотивацию".

Моуринью также ответил критикам, обвиняющим "Интер" в том, что в команде играет слишком мало итальянских футболистов.

"Интер" - итальянская команда, просто в ее составе мало итальянцев. Но мы гордимся тем, что представляем итальянский футбол. Я горжусь, что помог Италии сохранить четвертую путевку в Лигу чемпионов (в случае проигрыша "Интера" у Италии осталось бы только три места в турнире)", - отметил португальский тренер.