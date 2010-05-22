Открылся главный стадион ЧМ-2010
Soccer City стоил 300 млн. долларов
Около 76 тысяч человек присутствовали на открытии стадиона Soccer City в Йоханнесбурге, где пройдет матч открытия, а также финал Чемпионата мира по футболу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AP.
Первым матчем на арене Soccer City, строительство которой обошлось в 300 миллионов долларов, стал финал Кубка ЮАР, который состоялся в субботу. "Бидвест Уитс" из Йоханнесбурга с крупным счетом обыграл "Амазулу" из Дурбана - 3:0.
Из-за наплыва болельщиков перед матчем около стадиона образовалась большая пробка, из-за чего начало финальной встречи Кубка страны пришлось отложить на 30 минут.
Перед стартовым свистком президент ЮАР Джейкоб Зума перерезал символическую ленту и официально объявил крупнейший стадион континента открытым.
Сборная ЮАР впервые сыграет на Soccer City 27 мая, когда в рамках товарищеского матча примет команду Колумбии.
Матч открытия чемпионата мира-2010 состоится 11 июня, в нем сыграют сборные ЮАР и Мексики. Финал пройдет ровно через месяц после старта мундиаля, 11 июля.