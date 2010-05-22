Интер - победитель Лиги Чемпионов

Завершился финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2009/2010 года.

Бавария - Интер 0:2 (Милито 35, 71)

На 35-й минуте голкипер Жулио Сезар вынес мяч из своих ворот на голову аргентинцу Диего Милито, тот сбросил мяч на Уэсли Снейдера, который пасом вразрез вывел Мелито на ударную позицию.

Второй мяч в ворота Баварии – уже во втором тайме – также отправил Милито. И на этот раз он снова получил мяч из центра поля вразрез, прошел в штрафную площадь, обыграл защитника и пробил в дальний угол.

После этого мюнхенский клуб продолжала атаковать, но оборона "Милана" оказалась на высоте. В результате клуб Жозе Моуринью одержал победу со счетом 2:0.

"Интер" в третий раз за свою историю стал победителем Лиги чемпионов. Предыдущие победы он одерживал в 1964 и 1965 годах, тогда еще в Кубке европейских чемпионов.

В этом году "Интер" также выиграл чемпионат и Кубок Италии.