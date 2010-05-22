В финал ЧМ по хоккею вышли Россия и Чехия

Сборная Чехии одержала победу над сборной Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Германии и стала первым финалистом первенства.

Основное время матча завершилось вничью - 2:2. При этом чешским хоккеистам удалось сравнять счет за 8 секунд до конца третьего периода игры. В дополнительное время голов забито не было, а в серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты сборной Чехии (2:1).

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Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею. В полуфинальной игре российская команда обыграла сборную Германии со счетом 2:1.

Сборная Германии открыла счет в матче в первом периоде. Отыграться российская сборная смогла во второй двадцатиминутке, победную шайбу забить в третьей.

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Финал и матч за третье место состоятся 23 мая.