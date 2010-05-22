Carlsberg стал пятым официальным спонсором Евро-2012

Компания Carlsberg стала пятым официальным спонсором проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА и компания Carlsberg объявили о продлении долгосрочного спонсорского соглашения, которое касается главного турнира под эгидой УЕФА. Таким образом, стороны еще больше укрепили партнерские отношения, берущие начало с чемпионата Европы 1988 года, который проходил в ФРГ.

Carlsberg стал пятым всемирно известным партнером Евро-2012, присоединившись к Adidas, Castrol, Coca-Cola и Hyundai-Kia.

В рамках соглашения Carlsberg будет иметь эксклюзивные маркетинговые права на обеспечение алкогольными напитками официальных учреждений турнира. Кроме того, компания продолжит предлагать фанам уникальные и эксклюзивные программы, как то определение и награждение "Carlsberg Игрока матча".

Кроме партнерства с Евро-2012 Carlsberg будет иметь выгоду от реализации маркетинговых прав на финальную часть чемпионата Европы среди молодежи 2011 года, который пройдет в Дании.

"Став партнером Евро-2012, мы укрепляем нашу многолетнюю преданность европейскому футболу высшего сорта, - отметил президент Carlsberg Group Йорген Буль РАСМУССЕН. - Евро-2012 - это не просто веха для Carlsberg, который является спонсором чемпионатов Европы почти четверть века. Особую весомость турнир имеет и потому, что впервые проводится в Восточной Европе".

"Интерес к футболу и традиции игры в принимающих странах, население которых превышает 80 миллионов жителей, просто огромные. И потому мы еще больше рады быть частью такого захватывающего турнира, - добавил Й.РАСМУССЕН. - Мы творим историю вместе с УЕФА и всеми нашими сотрудниками в Украине и Польше".

Комментируя это событие, генеральный директор компании UEFA Events SA Дэвид ТЕЙЛОР отметил: "Чемпионат Европы имеет огромную пользу от партнерства с Carlsberg на протяжении более двух десятилетий. И мы очень гордимся возможностью продолжить это сотрудничество с таким признанным брендом. Логотип Евро-2012 символизирует рост - это же можно сказать и о партнерстве между Carlsberg и европейским первенством".