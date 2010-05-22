Состав сборной Украины по футболу на матч с Литвой

Состав сборной Украины по футболу, которая готовится к товарищескому матчу со сборной Литвы 25 мая, определен на 90%.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН главный тренер сборной Украины Мирон МАРКЕВИЧ во время тренировочных сборов команды на спортивной базе ФК «Металлист» в поселке Высоком (Харьков).

По его словам, сейчас на сборах в Харькове находятся 18 футболистов, не смогли приехать несколько травмированных игроков, в частности, Андрей ВОРОНИН – из-за операции. Анатолий ТИМОЩУК присоединится после финальной игры мюнхенской «Баварии» в Лиге Чемпионов. По словам тренера, он хотел бы, чтобы формирование состава национальной сборной происходило по принципу “два футболиста на одно место”.

В общении с журналистами во время спаррингового матча с ахтырским «Нефтяником» 21 мая М.МАРКЕВИЧ охарактеризовал первого соперника сборной Украины.

«Мы просматривали сборную Литвы, особенно их матч с французами. Франция очень трудно играла с ними. Команда с бойцовским характером. Просто, конечно, не будет. Мы очень серьезно готовимся к этой игре», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

На вопрос УНИАН о том, с какими командами он хотел бы свести сборную Украины в ходе подготовки к Евро-2012, тренер ответил, что хотел бы матчей с «лучшими командами Европы». Он напомнил, что для спарринг-матчей в этом году уже определились такие соперники как Голландия, Польша, Норвегия, Румыния, Литва, а также продолжаются переговоры о проведении матча со сборной Аргентины.

Говоря о направлениях и стилях современного футбола, М.МАРКЕВИЧ выразил мнение, что на Евро-2012 команды будут демонстрировать интеллектуальный, агрессивный, скоростной и комбинационный футбол.

На вопрос, кто, по его мнению, станет Чемпионом мира 2010 года, М.МАРКЕВИЧ ответил: «Я хотел бы, чтобы Испания».

Он сообщил, что от штаба сборной Украины на ЧМ-2010 командируют тренеров Юрия КАЛИТВИНЦЕВА и Александра ХАЦКЕВИЧА.

На вопрос, кто, по его мнению, станет нынешним победителем Лиги Чемпионов, М.МАРКЕВИЧ ответил: «Не знаю», но единственное, о чем он сожалеет, это то, что «в финале нет «Барселоны». По мнению тренера, в финале будут играть «две равных команды», «тренеры серьезные», а все «решат футболисты на поле». При этом он добавил, что, возможно, преимущество будет на стороне «Интера».

Первый матч-спарринг сборная Украины провела 21 мая на поле тренировочной базы ФК «Металлист». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной. Голы забили КОНОПЛЯНКА (41), ОЛИЙНЫК (60), ДЕВИЧ (83).

Состав сборной Украины: ГОРЯИНОВ (ПЯТОВ, 31, ДИКАНЬ, 61), ОЩИПКО (ПОЛЕВОЙ, 46), ЧИГРИНСКИЙ, МИХАЛИК (РУСОЛ, 46), КОБИН, РОТАНЬ (ФЕДЕЦКИЙ, 46), ЯКОВЕНКО (ОЛИЙНЫК, 2), КОНОПЛЯНКА (ГУСЕВ, 46), АЛИЕВ (ХУДОБЯК, 46), ШЕВЧЕНКО (ДЕВИЧ, 46), МИЛЕВСКИЙ (СЕЛЕЗНЕВ, 46).