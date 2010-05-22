Начался открытый Кубок Украины по дзюдо

В Сумах начались соревнования открытого Кубку Украины по дзюдо.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в соревнованиях принимают 380 спортсменов из всех регионов Украины, а также из России, Беларуси, Грузии, Азербайджана, среди которых – призеры чемпионатов мира и Европы.

Приветствуя спортсменов, председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ отметил, что соревнования по дзюдо стали традиционными в Сумской области и получают все большее распространение среди сумчан и гостей региона.

Соревнования будут продолжаться до 23 мая.