Шевченко: всё будет зависеть от моего здоровья

Капитан национальной сборной Украины по футболу Андрей ШЕВЧЕНКО настроен сыграть на Чемпионате Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время тренировочного матча сборной с охтырским «Нафтовиком», который состоялся на поле спортивной базы ФК «Металлист» в Харькове.

При этом А. ШЕВЧЕНКО отметил, что все будет зависеть от его здоровья (осенью ему исполнится 34 года).

«Я собираюсь, конечно (сыграть на Евро-2012 - УНИАН). Ну, а там все будет зависеть от моего здоровья - как себя поведет спина. Сейчас я чувствую себя неплохо. Впрочем, сегодня рано об этом говорить. Мне 33, и еще два года впереди », - сказал А. ШЕВЧЕНКО.

Комментируя ход подготовки к товарищескому матчу со сборной Литвы, который состоится 25 мая в Харькове на стадионе «Металлист», капитан сборной Украины отметил, что команда на сегодня укомплектована, хотя не исключил, что будут появляться новые игроки.

«Сейчас пришли молодые новые футболисты. По мастерству, по содержанию их игры они очень хорошие игроки», - сказал А. ШЕВЧЕНКО.

Отвечая на вопрос о впечатлениях от работы главного тренера сборной Мирона МАРКЕВИЧА, футболист отметил, что высоко ценит его опыт, и обратил внимание на новые подходы.

«Его (М. МАРКЕВИЧА) видение немного отличается от тех тренеров, которые были до этого. Он очень хорошо знает украинский футбол, он – тренер, работавший с украинскими футболистами в разных командах», - сказал А. ШЕВЧЕНКО.

Говоря о кондициях сборной, капитан отметил, что еще есть достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к Евро-2012. «У нас есть два года чтобы хорошо подготовиться», - сказал он.

Отвечая на вопрос, хорошо ли для сборной Украины то, что она автоматически попадает на Чемпионат Европы, и два года не будет играть официальных матчей, А.ШЕВЧЕНКО отметил, что это не имеет принципиального значения. «Я считаю: то, что мы попали напрямую, - это очень хорошо», - сказал он, добавив, что каждая игра сборной очень важна, несмотря на статус. В качестве примера А. ШЕВЧЕНКО привел сегодняшнюю встречу с «Нафтовиком», которая «была полезной и содержательной». (Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной - УНИАН).