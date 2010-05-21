Пловец-марафонец из Севастополя переплыл Средиземное море

46-летний пловец-марафонец из Севастополя Олег СОФЯНИК переплыл Средиземное море от Туниса до Сицилии, преодолев за 4 дня 160 км.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе», О.СОФЯНИК стартовал 16 мая в 10.00 от мыса Бон, возле городка Эль-хаурия. Ветер и течение были попутными, юго-восточными, температура воды в море - 21-22 градуса. На дистанции спортсмена сопровождала яхта. Ежедневно О.СОФЯНИК плыл по 12-15 часов, один раз в час пил пресную воду. Ночевал на яхте. 19 мая, в 18.30, когда О.СОФЯНИКУ до Сицилии (город Марсала) оставалось всего 10 км, яхту остановил пограничный катер. В связи с отсутствием визы плыть дальше ему запретили.

Перелет до Туниса и обратно, аренду яхты и другие расходы оплатил спонсор из Киева.

Справка УНИАН. О.СОФЯНИК - мастер спорта по плаванию. Первый марафонский заплыв совершил в 2002 году. Всего в его активе более 50 марафонов.

Одни из самых известных его заплывов: в 2005 году - от Свято-Георгиевского монастыря (на мысе Фиолент) до Владимирского собора в Херсонесе (около 30 км, 9 часов); в 2007 году - из Евпатории в Николаевку (ночной заплыв, 40 километров, 14,5 часа). 12 июня 2009 года О.СОФЯНИК проплыл по дистанции длиной в 38 км из Балаклавы в Севастополь; 23 августа 2009 года - из Евпатории в Севастополь (90 км.), 18 сентября 2009 года спортсмен совершил самый дальний в своей биографии (на то время) заплыв из Ялты в Севастополь - 100 км.