Газзаев назначит капитана Динамо сам
09:08, 21 мая 2010Спорт
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"Выборов не было в моих командах никогда"
Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев не намерен вводить выборы капитана команды.
Об этом тренер киевлян заявил в интервью "Cпорт-Экспрессу".
"Перед началом нового сезона мы и объявим, кто будет капитаном - Милевский или кто-то другой. Капитана назначим. Уже 20 лет придерживаюсь такого правила. Выборов капитана не было в моих командах никогда. Считаю, что так надо. И пока такой подход себя оправдывает", - сказал он
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