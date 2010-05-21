Газзаев назначит капитана Динамо сам

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев не намерен вводить выборы капитана команды.

Об этом тренер киевлян заявил в интервью "Cпорт-Экспрессу".

"Перед началом нового сезона мы и объявим, кто будет капитаном - Милевский или кто-то другой. Капитана назначим. Уже 20 лет придерживаюсь такого правила. Выборов капитана не было в моих командах никогда. Считаю, что так надо. И пока такой подход себя оправдывает", - сказал он

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