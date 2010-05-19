Динамо покупает аргентинца

Как сообщает football.ua со ссылкой на сайт аргентинского телеканала TyCSports, полузащитник клуба "Колон" (Санта-Фе) Факундо Бертольо близок к подписанию контракта с киевским Динамо.

Также там сообщается, что Бертольо сейчас пребывает в Украине и, в случае успешного прохождения медобследования, подпишет личный контракт с Динамо. Сумма сделки – приблизительно 5 миллионов долларов.

19-летнего Бертольо, который является атакующим полузащитником (может сыграть и слева) считают одним из самых талантливых игроков в аргентинском чемпионате. Дебютировал в большом футболе он чуть более года назад, но с тех пор надежно закрепился в составе Колона.

Кроме того, Бертольо уже успел сыграть за национальную сборную Аргентины в матче с Гаити, отличившись дублем.