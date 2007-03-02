В ”Шахтере” вместо Тимощука будет два капитана

В донецком футбольном клубе "Шахтер" вместо уехавшего играть в российский клуб "Зенит" Анатолия ТИМОЩУКА будут назначены сразу два капитана – для внутренних и зарубежных матчей.

Как сообщили в пресс-службе "Шахтера", решение об этом принял главный тренер команды Мирча ЛУЧЕСКУ.

"Будет один капитан для внутреннего чемпионата, и другой для международных игр "Шахтера". Это мое решение", - заявил М. ЛУЧЕСКУ.

По его словам, А.ТИМОЩУК был "очень хорошим капитаном и выполнял свои обязанности великолепно". "Его продолжатели должны исповедовать такую же манеру капитанства", - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Говоря о качествах будущих капитанов команды, тренер подчеркнул, что "к капитанской повязке футболиста должны привести профессионализм и отношение к делу".

"Будущий капитан должен быть представителем футболистов и помощником тренера. И, без сомнения, это должен быть игрок, который постоянно попадает в основной состав", - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.