Украинцы выбрали комментаторов на матчи ЧМ-2010

Украинцы определились, с кем будут болеть и просматривать матчи чемпионата мира в ЮАР. Согласно опросу, который проводился на протяжении месяца, лучшими комментаторами страны были названы Денис Босянок (22,88% голосов), Дмитрий Джулай (18,64% голосов) и Виктор Вацко (14,06% голосов). Именно они будут комментировать матчи мирового первенства в ходе прямых трансляций из ЮАР на канале ICTV, сообщает Динамо Киев от Шурика.