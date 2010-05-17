Украинские дзюдоисты возвращаются из Каира с 12-ю медалями

Украинские спортсмены получили на этапе Кубка мира по дзюдо 12 медалей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В частности, национальная сборная Украины по дзюдо возвращается из Каира, где вчера закончились соревнования этапа Кубка мира, с двумя золотыми наградами, двумя – серебряными и 8 – бронзовыми.

В столице Египта украинская команда заняла третье общекомандное место. На ступеньку выше - сборная России, а триумфаторами соревнований стали французские дзюдоисты.