Украинские дзюдоисты возвращаются из Каира с 12-ю медалями
11:41, 17 мая 2010Спорт
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Завершился этап Кубка мира
Украинские спортсмены получили на этапе Кубка мира по дзюдо 12 медалей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
В частности, национальная сборная Украины по дзюдо возвращается из Каира, где вчера закончились соревнования этапа Кубка мира, с двумя золотыми наградами, двумя – серебряными и 8 – бронзовыми.
В столице Египта украинская команда заняла третье общекомандное место. На ступеньку выше - сборная России, а триумфаторами соревнований стали французские дзюдоисты.
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