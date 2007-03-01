Трансляция матча Севилья - Шахтёр под реальной угрозой

Телекомпания "Украина" выражает опасения, что "по независящим от нее и клуба обстоятельствам" не сможет провести трансляцию из Испании матча 1/8 финала Кубка УЕФА "Севилья" (Испания) - "Шахтер" (Украина).

Как сообщили УНИАН в телекомпании, три года назад "Севилья" предоставила права на международные трансляции всех домашних еврокубковых матчей сразу двум телеканалам. Сейчас между этими каналами идут судебные тяжбы, до завершения которых существует судебный запрет на продажу прав на их трансляцию третьим лицам.

В телекомпании «Украина» также уточнили, что с такой же ситуацией столкнулся румынский ФК "Стяуа", матч которого по тем же причинам не транслировался румынским телевидением.

По данным телекомпании, единственным исключением за последние три года был матч "Севилья" - "Шальке", который немецкому телевидению удалось показать, уплатив за это солидный штраф.

Несмотря на все попытки украинской стороны решить вопрос положительно, испанские телеканалы отказываются от предоставления права на трансляцию в нарушение судебного запрета, подчеркнули в телекомпании "Украина".

В то же время, в телекомпании отметили, что совместно с ФК "Шахтер" делают все возможное, чтобы все же организовать трансляцию.