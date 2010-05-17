Суркис раздумывает, продавать ли Милевского

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил газете "Спорт Экспресс", что ни по одному из игроков, включая находящегося в сфере интересов "Зенита" 25-летнего нападающего Артема Милевского, официальных предложений его клуб пока не получал.

- Руководство или другие официальные представители питерцев на связь пока не выходили, - сказал Суркис. - Вот "Локомотив", насколько я знаю, был бы не прочь заполучить Артема, однако этот клуб реально оценивает свои финансовые возможности.

- Верно ли, что трансферная цена Милевского - 20 миллионов евро?

- Естественно, любой клуб желал бы получить за своего игрока максимальную сумму, поэтому ни подтверждать, ни опровергать это предположение не стану. Сегодняшний капитан "Динамо" - прекрасный форвард, лучший бомбардир украинского чемпионата. Вполне допускаю, что Милевский имеет мотивацию сыграть в новом для себя турнире, но не исключаю и его желания продолжать карьеру в Киеве. В какой-то степени вариант с "Зенитом", если он действительно возникнет, станет для него проверкой на прочность, на верность клубу, который дал ему путевку в большой футбол. Поймите, я не гонюсь за деньгами, и если наш капитан будет готов играть на том же уровне, что и в осенней части прошлого сезона, а особенно в выездном матче Лиги чемпионов с "Интером", мне хватит выдержки не польститься на самое солидное предложение.

- Вы недовольны весенней игрой Милевского, но именно на этой стадии чемпионата он обошел конкурентов в бомбардирской гонке…

- Артем забивал, но, к сожалению, не в тех матчах, где это было действительно нужно. Порой Милевского подводила дисциплина: не должен капитан получать второе предупреждение даже не за игровой момент, а за банальную откидку мяча.