Определился обладатель Кубка Украины по футболу

19:34, 16 мая 2010
Спорт
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Наколотили 5 мячей

Симферопольская Таврия впервые в своей истории завоевала Кубок Украины по футболу и получила путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.

В финальном матче симферопольцы переиграли  донецкий Металлург с общим  счетом 3:2.

Основное время матча победителя не определило. Судьбу поединка решил гол Лаки Идахора в первом компенсированном тайме.

Кубок Украины 2009-2010. Финал

Таврия - Металлург Д 3:2 (2:2)

Голы: Фещук 2, Ковпак 40 пен., Идахор 96 - Мхитарян 51, Сержио 74.

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