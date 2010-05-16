Определился обладатель Кубка Украины по футболу
19:34, 16 мая 2010Спорт
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Наколотили 5 мячей
Симферопольская Таврия впервые в своей истории завоевала Кубок Украины по футболу и получила путевку в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.
В финальном матче симферопольцы переиграли донецкий Металлург с общим счетом 3:2.
Основное время матча победителя не определило. Судьбу поединка решил гол Лаки Идахора в первом компенсированном тайме.
Кубок Украины 2009-2010. ФиналТаврия - Металлург Д 3:2 (2:2)
Голы: Фещук 2, Ковпак 40 пен., Идахор 96 - Мхитарян 51, Сержио 74.
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