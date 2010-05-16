Маркевич: объединение чемпионатов Украины и России - это нонсенс

Главный тренер сборной Украины по футболу и Футбольного клуба «Металлист» Мирон МАРКЕВИЧ отрицательно оценивает идею объединения футбольных чемпионатов Украины и Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции тренерского штаба национальной сборной в Харькове, отвечая на вопрос журналистов.

«По моему, это какой-то нонсенс», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

Как сообщали украинские СМИ, некоторые владельцы ведущих футбольных клубов украинской Премьер-лиги высказались за объединение футбольных чемпионатов Украины и России в один, аргументируя это увеличением посещаемости игр и усилением общего уровня команд объединенного чемпионата.