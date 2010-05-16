Маркевич рассказал о потерях сборной перед матчем с Литвой

За сборную Украины по футболу в матче 25 мая с Литвой в Харькове не смогут сыграть ряд игроков основного состава команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал главный тренер сборной Мирон МАРКЕВИЧ.

По его словам, национальной сборной в матче с Литвой не поможет форвард Андрей ВОРОНИН, «который будет прооперирован 17 мая», защитники Евгений ХАЧЕРИДИ, Виталий МАНДЗЮК и Виталий ФЕДОРИВ, а также вратарь Александр ШОВКОВСКИЙ.

«К сожалению, МАНДЗЮК в последней игре получил травму - будет лечиться. И, к сожалению, вчера ФЕДОРИВ в матче с “Локомотивом” также растянул бедро, но мы на них рассчитываем в дальнейшем», - сказал М.МАРКЕВИЧ.

М.МАРКЕВИЧ добавил, что отсутствие О.ШОВКОВСКОГО предопределено «небольшими проблемами», но тренерский штаб отметил его хорошую функциональную готовность и выразил надежду на его помощь в будущих играх сборной.

Кроме этого, М.МАРКЕВИЧ отметил, что не будет вызывать на ближайшие матчи национальной сборной игроков молодежной сборной Украины по футболу, поскольку эта команда претендует на первенство в отборе по молодежному Евро-2010.

Говоря о проблемах сборной, М.МАРКЕВИЧ назвал только кадровые проблемы, подчеркнув надлежащую техническую обеспеченность.

«База готова и мы начнем с 18 числа готовиться к тем трех матчей, которые у нас есть, - Литва, Румыния и Норвегия», - подитожил М.МАРКЕВИЧ.