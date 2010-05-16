«Зенит» выиграл Кубок России по футболу
15:59, 16 мая 2010Спорт
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Второй раз в истории
Питерский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу сезона 2009/2010. В финальном матче, состоявшемся в Ростове, "Зенит" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 1:0.
Единственный гол в мачте на 60-й минуте забил Роман Широков: он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной "Сибири".
Полностью переиграв "Сибирь" по ходу встречи, "Зенит" в самой концовке едва не упустил преимущество в счете. В добавленное арбитром время после удара одного из футболистов новосибирского клуба Николас Ломбертс остановил мяч почти на линии ворот.
"Зенит" стал обладателем Кубка России во второй раз в своей истории. Свой первый кубок питерский клуб выиграл в сезоне 1998/1999.
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