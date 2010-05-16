Питерский "Зенит" выиграл Кубок России по футболу сезона 2009/2010. В финальном матче, состоявшемся в Ростове, "Зенит" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 1:0.

Единственный гол в мачте на 60-й минуте забил Роман Широков: он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной "Сибири".

Полностью переиграв "Сибирь" по ходу встречи, "Зенит" в самой концовке едва не упустил преимущество в счете. В добавленное арбитром время после удара одного из футболистов новосибирского клуба Николас Ломбертс остановил мяч почти на линии ворот.

"Зенит" стал обладателем Кубка России во второй раз в своей истории. Свой первый кубок питерский клуб выиграл в сезоне 1998/1999.

Лента.ру