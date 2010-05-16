Тимощук с Баварией взял еще и Кубок Германии

Мюнхенская "Бавария", за которую играет Анатолий Тимощук, стала обладателем Кубка Германии по футболу. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

В финальном матче турнира, который состоялся в субботу, 15 мая, мюнхенской команде противостоял "Вердер" из Бремена. Встреча завершилась уверенной победой "Баварии" со счетом 4:0. Голы в составе мюнхенцев забили Арьен Роббен, Ивица Олич, Франк Рибери и Бастиан Швайнштайгер.

Таким образом, "Бавария" пополнила свой актив вторым трофеем сезона 2009/2010: ранее мюнхенцы выиграли чемпионат Германии. "Бавария" также сыграет в финале Лиги чемпионов и в случае победы может оформить спортивный триплет, то есть выиграть сразу три турнира в одном сезоне.

Примечательно, что соперником баварцев по финалу главного клубного турнира Европы станет миланский "Интер", который также нацелился на третий трофей сезона. Финальный матч пройдет в Мадриде 22 мая.