Сборная Украины по футболу проведет сбор в Харькове

Национальная сборная Украины по футболу под руководством главного тренера Мирона МАРКЕВИЧА проведет свой первый сбор в Харькове на новой тренировочной базе футбольного клуба «Металлист».

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-атташе национальной команды Украины Александр ГЛИВИНСКИЙ.

По его словам, 21 мая на спортивной базе «Металлиста» в поселке Высоком, в пригороде Харькова, состоится день открытых дверей сборной, в рамках которого пройдет открытая тренировка команды и общение с футболистами.

А.ГЛИВИНСКИЙ также сообщил, что 16 мая в Харькове на стадионе «Металлист» состоится пресс-конференция тренерского штаба сборной Украины. В ней примут участие главный тренер команды М.МАРКЕВИЧ и его ассистенты Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, Семен АЛЬТМАН и Александр ХАЦКЕВИЧ.

Пресс-конференция пройдет в конференц-зале стадиона «Металлист» в 13.30 в день проведения финала Кубка Украины по футболу. На стадионе «Металлист» в этот день сыграют симферопольская «Таврия» и донецкий «Металлург».

По данным пресс-службы ФК «Металлист», тренировочная база харьковского клуба построена за средства группы DCH, которая принадлежит Александру ЯРОСЛАВСКОМУ - генеральному инвестору и координатору подготовки Харькова к Евро-2012. База построена по современным стандартам и получила высокую оценку руководителей УЕФА в ходе инспекции спортивных объектов к Евро-2012.

База общей площадью 9,1 га расположена в экологически чистой зоне на расстоянии 18 км от стадиона «Металлист» и в 15 км от Международного аэропорта «Харьков» - главных объектов Евро-2012. База имеет 4 стандартных футбольных поля 105х68 м, из них одно с искусственным покрытием.

Справка УНИАН. Свой первый (товарищеский) матч под руководством главного тренера Мирона МАРКЕВИЧА национальная сборная Украины проведет 25 мая 2010 года в Харькове на стадионе «Металлист» против сборной Литвы.