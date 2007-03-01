Полузащитник сказал ”Пошли вы на...” на языке жестов (фото)

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание полузащитнику "Баварии" Марку ван Боммелу за неприличный жест в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Голландец, уже принесший свои извинения, дисквалифицирован на один матч условно, а также оштрафован на 6200 евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Условная дисквалификация означает, что если в течение ближайшего года ван Боммел будет замечен в нарушении правил fair play, то он пропустит один из матчей, проводимых под эгидой УЕФА. Кроме того, полузащитник обязан принять участие в специальной программе, направленной на пропаганду принципов fair play среди юных футболистов.

Напомним, что, празднуя свой гол в ворота "Реала", забитый в концовке встречи, ван Боммел показал характерный неприличный жест в сторону трибуны, где находились болельщики мадридского клуба. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой "Реала" (3:2), но гол ван Боммела значительно увеличил шансы "Баварии" на общий успех.

Ответная игра состоится в Мюнхене 7 марта. Для выхода в 1/4 финала "Баварии" необходима победа со счетом 1:0, 2:1 или с разницей в два и более мячей.

Лента.ру