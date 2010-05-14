Львов будет готовиться к Евро-2012 без стадиона

Эксперты УЕФА представили Львову план организационной части финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, директор департамента «Евро 2012» Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ заявил, что в городе начался новый этап подготовки города к Евро-2012 – менеджмент организации мероприятия.

«Мы не можем ждать следующего года, когда закончится строительство стадиона во Львове, чтобы начать следующий этап подготовки города к УЕФА Евро-2012. Потому сегодня начинаем работу над непосредственной организацией турнира параллельно процессу строительства спортивной арены. На встречу были приглашены представители правоохранительных органов, службы по чрезвычайным ситуациям, управления здравоохранения, представители городской власти - то есть, те люди, которые будут отвечать за качественную организацию УЕФА Евро-2012 в городе Львове», - цитирует председателя UEFA Events SA Хеймо ШИРГИ пресс-служба Львовской мэрии.

Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, Х.ШИРГИ сообщил, что в составе УЕФА в конце прошлого года была создана специальная структура - UEFA Events SA, отвечающая за организационную часть не только турнира Евро-2012, но и Лиги Чемпионов и Европейской Лиги УЕФА. В соответствии с презентованным футбольным календарем УЕФА, в декабре 2011 года во время финальной жеребьевки в Киеве станет известно, команды каких стран будут играть во Львове.

Сегодня, 14 мая, состоялась рабочая встреча с участием экспертов УЕФА: председателя UEFA Events SA – Х.ШИРГИ, директора по организации турнира в Украине Бо СОДСТРЁМА, консультанта по вопросам безопасности Кенни СКОТ, а также представителей департамента «Евро-2012» Львовского городского совета, Международного олимпийского комитета «Евро-2012 Украина», ЛКП «Дирекция по строительству стадиона в г. Львове», городского управления транспорта, правоохранительных органов, ГУ МЧС Украины в Львовской области, управления здравоохранения.