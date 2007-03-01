Шахтер опровергает слухи о Тимощуке
10:30, 01 марта 2007Спорт
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Палкин сделал официальное заявление
|Ринат Ахметов, Мирча Луческу и исполнительный директор ФК ”Шахтер” Сергей Палкин
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", по словам С.ПАЛКИНА, слухи о расчете газом "не имеют под собой почвы".
"Наш клуб всегда ведет открытую политику. Все заключаемые контракты абсолютно чисты и прозрачны. Я официально заявляю, что никакой газовой составляющей в договоренности по переходу А.ТИМОЩУКА в "Зенит" нет и быть не могло", - сказал С.ПАЛКИН.
Он подчеркнул, что "Шахтер" - это футбольный клуб, а не газовый трейдер".
Как сообщал УНИАН, 27 февраля А.ТИМОЩУК подписал 4-летний контракт с петербургским ФК "Зенит". Стоимость трансфера составила 20 млн. долларов - рекордная сумма для стран СНГ.
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