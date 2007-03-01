Шахтер опровергает слухи о Тимощуке

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей ПАЛКИН опроверг слухи о том, что за трансфер полузащитника Анатолия ТИМОЩУКА российский клуб "Зенит" частично расплатится газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", по словам С.ПАЛКИНА, слухи о расчете газом "не имеют под собой почвы".

"Наш клуб всегда ведет открытую политику. Все заключаемые контракты абсолютно чисты и прозрачны. Я официально заявляю, что никакой газовой составляющей в договоренности по переходу А.ТИМОЩУКА в "Зенит" нет и быть не могло", - сказал С.ПАЛКИН.

Он подчеркнул, что "Шахтер" - это футбольный клуб, а не газовый трейдер".

Как сообщал УНИАН, 27 февраля А.ТИМОЩУК подписал 4-летний контракт с петербургским ФК "Зенит". Стоимость трансфера составила 20 млн. долларов - рекордная сумма для стран СНГ.