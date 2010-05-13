Первый национальный подписал контракт с Шустером
06:34, 13 мая 2010Спорт
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О производстве спортивного проекта
Национальная телекомпания Украины подписала соглашение с "Савик Шустер студией" о производстве спортивного проекта.
Об этом изданию Телекритика рассказал гендиректор Первого канала Егор Бенкендорф.
"Факт подписания контракта могу подтвердить. Также могу сказать, что это будет интересный проект", - отметил он.
Дополнительную информацию о проекте Бенкендорф пообещал предоставить 13 мая во время пресс-конференции НТКУ.
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