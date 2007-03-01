Кубковые матчи в Европе: тренера Севильи унесли на носилках

На футбольных полях Италии прошли матчи 25-го тура чемпионата страны. Победной серии миланского «Интера», состоявшей из 17-ти матчей, был положен конец: лидер сыграл вничью – 1:1 – на своем поле с «Удинезе». Но, поскольку «Рома» также завершила свой матч ничьей (2:2 в гостях с «Кьево»), «Интер» сохранил преимущество в 14 очков.

В Германии уже известны полуфиналисты Кубка. В среду «Штутгарт» выиграл у «Герты» - 2:0 и присоединился в четверке лучших к «Айнтрахту», «Нюрнбергу» и «Вольфсбургу».

В Испании завершились три ответных матча ¼ финала Королевского кубка. «Барселона», «Хетафе» и «Ла-Корунья» вышли в полуфинал. А вот встреча «Бетиса» и «Севильи» была на 56-й минуте остановлена. После того как лучший бомбардир гостей Фредерик Кануте открыл счет, раздосадованные болельщики «Бетиса» бросили какой-то предмет в главного тренера «Севильи» Хуанде Рамоса, нанеся тому серьезную травму – наставника унесли с поля на носилках. К этому моменту «Севилья» вела – 1:0, а первая игра завершилась нулевой ничьей.

Полуфиналистами Кубка Франции в среду стали «Сошо», выигравший у «Пари Сен-Жермен» - 2:1, и клуб четвертого дивизиона «Монсо-Бургонь», взявший верх над «Лансом» - 1:0. В четверке лучших они присоединились к «Марселю» и «Нанту», одержавшим победы днем ранее.

По материалам Радио "Свобода"