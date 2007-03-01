Арсенал вылетел из Кубка Англии

В среду в Англии определился последний участник полуфинала Кубка Англии. Им стал «Блэкберн», с минимальным счетом переигравший на своем поле лондонский «Арсенал».

«Канониры» лучше смотрелись на поле, даже несмотря на недавнюю неудачу в финале Кубка Лиги и отлично перепасовываясь в центре поля не раз создавали моменты у ворот «Блэкберна» - как минимум дважды должен был забивать Жулио Баптиста. Арбитр матча Грэм Полл не стал назначать довольно очевидный пенальти в ворота хозяев поля после того как Брэд Эмертон в штрафной сбил Фредрика Юнгберга.

В итоге, в самом конце матча, когда все уже говорило за то, что противостояние будет продолжено в дополнительное время, фантастический момент создал себе и реализовал Бенни Маккарти. Южноафриканец подобрал мяч на левом фланге, сместился в центр, попутно обыграв Филиппа Сендероса и с пушечным ударом с правой вогнал мяч в ворота Минуэля Альмунии.

Таким образом, в четвертьфинале «Блэкберн» ждет домашний поединок с «Манчестер Сити», а «Арсенал», скорее всего, утратил свой последний шанс завоевать в этом сезоне хоть какой-нибудь трофей (в Премьер-лиге «канониры» идут на четвертом месте, значительно отставая от лидера, а в Лиге чемпионов первый матч 1/8 финала также сложился не в их пользу - проигрыш ПСВ 0:1).

Кубок Англии

1/8 финала. Переигровка

«Блэкберн» - «Арсенал» - 1:0 (0:0)

Гол: Маккарти, 87

Первый матч - 0:0

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