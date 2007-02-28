Обмен Тимощука на газ - правда и вымысел

В футбольном клубе "Шахтер" (Донецк) не подтверждают информацию о том, что за капитана команды и полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука питерский "Зенит" будет рассчитываться газом.

"Мы не можем подтвердить эту информацию, такими сведениями мы не располагаем", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Шахтера".

Некоторые СМИ сообщили, что из $20 миллионов, которые "Зенит" заплатит за Тимощука, десять миллионов будут выплачены в виде денежного перечисления и еще столько же - поставками газа компанией Газпром, которая является владельцем акций "Зенита" - одного из ведущих клубов российской премьер-лиги.

В пресс-службе Газпрома опровергли информацию СМИ. "Цена трансфера - это вопрос "Зенита". Что касается поставок газа в рамках этого трансфера - эта информация не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

В пресс-службе донецкого клуба сообщили, что 28 февраля капитан "Шахтера" Тимощук завершил свои выступления за команду. "В этот день один из самых значительных игроков в истории нашей команды заключил договор с "Зенитом" из Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе.

"Покидая "Шахтер", Анатолий Тимощук установил на прощание рекорд: зафиксирована небывалая для трансферного рынка СНГ стоимость игрока. Она составила $20 миллионов", - добавили в пресс-службе.

РИА "Новости"