Динамо почтит память Лобановского
10:13, 12 мая 2010Спорт
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Приглашают всех почитателей
13 мая исполнится восемь лет со дня смерти Валерия Васильевича Лобановского. Футбольный клуб «Динамо» приглашает всех почтить память великого тренера.
В 11:00 - возложение цветов к его могиле на Байковом кладбище. В 12:00 возле памятника Лобановскому, у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти тренера.
Информационный отдел ФК "Динамо Киев"
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