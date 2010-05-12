Динамо почтит память Лобановского

10:13, 12 мая 2010
Спорт
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Приглашают всех почитателей

13 мая исполнится восемь лет со дня смерти Валерия Васильевича Лобановского. Футбольный клуб «Динамо» приглашает всех почтить память великого тренера.

В 11:00 - возложение цветов к его могиле на Байковом кладбище. В 12:00 возле памятника Лобановскому, у входа на стадион «Динамо», состоится митинг памяти тренера.

Информационный отдел ФК "Динамо Киев"

 

 

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