Российский соперник Кличко ставит условия и сетует на телевидение

Команда россиянина Александра ПОВЕТКИНА требует от Владимира КЛИЧКО обязательного допинг-теста по олимпийской системе.

Как сообщает сайт “Чемпион” со ссылкой на Boxingscene, об этом официально будет объявлено 12 мая в Москве командой российского обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

"Главная проблема для любого боксера, который хочет драться с КЛИЧКО, заключается в том, что они чрезвычайно высоко оценены телевидением, они находятся на волне успеха и могут диктовать условия. Они подбирают удобных соперников и подгоняют ситуацию в свою пользу", - заявил тренер россиянина Тедди АТЛАС.

По его словам, этого можно избежать только требованием, чтобы бой состоялся в России.

Тем временем команда чемпиона мира по версиям WBO, IBF и IBO Владимира Кличка официально предложила чемпиону WBA Девиду Хею объединительный бой. Об этом заявил советник украинца Шелли Финкель.

По его словам, поединок может состояться в сентябре или октябре этого года в Европе.

Как сообщил Финкель, предложение получил менеджер и тренер британца Адам Бут.