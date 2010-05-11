В Киеве снова высадился десант экспертов УЕФА

11-14 мая в Украине с рабочими визитами будут находиться делегации экспертов УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

По сообщению, целью визита первой группы экспертов является проведение семинаров-совещаний по организации турнира для проектных команд городских администраций в четырех городах-участниках.

Визит первой группы экспертов начался 11 мая в Киеве. Во время пребывания в Украине директор Департамента УЕФА по проведению мероприятий турнира Хаймо ШИРГИ вместе с представителями Местного организационного комитета Евро-2012 посетят четыре города-участники, где встретятся с ответственными за подготовку и проведение следующего европервенства.

В ходе рабочих встреч планируется рассмотреть несколько ключевых вопросов в контексте подготовки к чемпионату, в частности, безопасность и правопорядок, общественный транспорт, управление стадионами, планирование и строительство городских дорог, организация медицинского обеспечения и другие.

В семинарах, кроме членов проектных команд городских администраций, также примут участие представители Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Следующая группа экспертов УЕФА во главе с председателем Департамента планирования и продажи билетов Педро КОРРЕЙЯ посетит Киев 13-14 мая, чтобы встретиться с менеджерами и лидерами проектов Евро-2012 в Местном организационном комитете и обсудить состояние выполнения Украиной ее гарантий перед УЕФА.

В рамках подготовки к турниру Местный организационный комитет реализует 57 проектов разных направлений, среди которых сотрудничество с городами-участниками, управление стадионами и аэропортами во время проведения турнира, организация транспорта, безопасность и правопорядок, организация работы волонтеров, предтурнирные мероприятия, программы устойчивого развития, организация официальных церемоний, техническое обслуживание, а также промоушн самого турнира.